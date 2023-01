Vera Dijkmans mostra il Lato B su Onlyfans: "E il mio professore..."

13 gennaio 2023 a

Il professore la trattava male a scuola? Per Vera Dijkmans è arrivata la più piccante delle rivincite (e imbarazzante, naturalmente per il docente). La 22enne olandese è una modella assai sexy, famosa per il suo esplosivo e gonfiatissimo Lato B. Una virtù piuttosto apparente, per contraddire il sommo Fabrizio De Andrè, che ha contribuito a farla diventare nel giro di pochi mesi una autentica star di OnlyFans. Nessuno stupore, per chi conosce le dinamiche del social più amato dai maschietti di mezzo mondo.

Meccanismo semplicissimo: migliaia di modelle, vip o ragazze della porta accanto pubblicano foto e video per adulti rigorosamente a pagamento, e le più "dotate" portano a casa fino a decine di migliaia di euro al mese grazie agli abbonamenti dei fan. Tra quelli di Vera, c'è anche il severissimo professore che tanti problemi le aveva causato da ragazzina.

"Quando andavo a scuola - ricorda la ragazza non celando una certa soddisfazione - sembrava non mi sopportasse, mi diceva che nella vita non avrei mai fatto nulla, che non avrei mai avuto successo. Ora però, è uno degli utenti più attivi del mio profilo Onlyfans". E così la magia dei social per qualcuno rischia di trasformarsi in un clamoroso trappolone: chissà se dalla cattedra, una manciata di anni fa, il povero insegnante poteva immaginare di venire un giorno fregato proprio dal Calimero della classe.