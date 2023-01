Claudia Dionigi, una brutta emorragia: come sta adesso

14 gennaio 2023 a

Piccole complicazioni dopo il parto: Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha raccontato la sua esperienza su Instagram questa mattina. Sono trascorse circa tre settimane dalla nascita della piccola Maria Vittoria, ma ieri sera la giovane è stata costretta a correre in ospedale per un'emorragia. In ogni caso, il fatto che Claudia abbia raccontato tutto da casa sua, e non dalla stanza di un ospedale, ha subito rassicurato i fan.

“Ho avuto una brutta emorragia, ma brutta, non si fermava. Mi sono proprio spaventata tantissimo”, ha spiegato la Dionigi. Che poi ha sottolineato la cosa per lei più importante, le condizioni della sua bambina, che sta bene. Alla fine anche nel suo caso non si è trattato di nulla di grave: è stata visitata dai medici che l’hanno subito rassicurata. Adesso dovrà seguire una cura.

Scendendo più nel dettaglio della sua situazione, la neo mamma ha spiegato: "Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto”. Per fortuna, però, tutto nella norma. Si è trattato insomma solo di un grandissimo spavento. Il rientro a casa sarebbe avvenuto questa notte, tra le due e le tre, e non è stato necessario il ricovero. “Sto bene”, ha chiosato la futura moglie di Lorenzo Riccardi su Instagram.