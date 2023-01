Alice Campello, la confessione dopo il parto: come sta

14 gennaio 2023 a

Giorni difficili per Alice Campello e Alvaro Morata, l'ex attaccante della Juve. L'influencer sta recuperando tutte le forze, dopo aver dato alla luce la piccola Bella. La moglie del noto calciatore spagnolo, infatti, avrebbe avuto alcune complicazioni dopo il parto e per questo sarebbe stata ricoverata per diverse ore nel reparto di terapia Intensiva della clinica Navarra a Madrid. Ora comunque le sue condizioni sono migliorate, come assicurato da lei stessa su Instagram.

A far sapere del ricovero di Alice nei giorni scorsi era stato il marito, Alvaro Morata. "I giorni peggiori della mia vita", li aveva definiti il calciatore, che però aveva subito fatto sapere ai fan che la Campello era fuori pericolo. In particolare, aveva scritto: "Ieri è nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto, che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto".

"Grazie a tutti per i messaggi stupendi, un po' alla volta mi sto riprendendo! - ha scritto oggi Alice nelle sue storie Instagram -. Sono stati giorni pesanti e con tante emozioni contrastanti ma stiamo molto meglio. Vi abbraccio forte e grazie ancora". La moglie del calciatore dell'Atletico Madrid, poi, ha condiviso alcune foto con il volto della piccola in primo piano. Bella è la quarta figlia di casa Morata insieme ai gemellini Leonardo e Alessandro e al terzogenito Edoardo.