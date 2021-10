Chiara Ferragni, mini abito e spacco mostruoso davanti al Duomo: sconcerto in pieno centro a Milano

07 ottobre 2021 a

Dopo Parigi, Chiara Ferragni conquista anche Milano a modo suo, a colpi di look oltraggiosi. In principio fu il vestito indossato alla Fashion Week parigina senza reggiseno. Quindi i dischetti d'oro, ridottissimi, a coprire il décolleté. Rientrata in Italia, la consorte di Fedez decide di esagerare "marciando" sul sagrato di piazza Duomo sfoggiando un (ovviamente) ridottissimo abito da sera rosso, con tanto di "tagli" strategici sul busto e uno spacco mostruoso a fare intravedere le gambe sinuose.

La "serata di gala" all'ombra del Duomo, il luogo sacro per antonomasia della Capitale morale d'Italia, si risolve in un estemporaneo evento social. Il video, pubblicato sul profilo Instagram della ex fashion blogger diventata nel giro di una decina di anni imprenditrice (non solo) digitale di enorme successo e reginetta della moda italiana, testimonia l'accoglienza entusiasta dei fan, che si sono radunati intorno a lei sorpresi dalla "apparizione" piccantella.

Peraltro, la Ferragni è stata la madrina di un evento che ha radunato altre star, bellissime ed altrettanto eleganti, come Alessia Marcuzzi, la modella Alice Campello (moglie del calciatore spagnolo della Juventus Alvaro Morata) e le cantanti popstar di casa nostra come Elodie, Levante, Gaia Gozzi e Francesca Michielin. Un tripudio di flahs, selfie e "ohhh" ammirati.

