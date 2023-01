Alice Campello, il dramma: la moglie di Morata in terapia intensiva

10 gennaio 2023 a

Il dramma di Alvaro Morata e Alice Campello. Nel giorno che doveva essere di sola gioia, una delle coppie più famose e glamour del calcio europeo sta vivendo un incubo: la modella veneta ha dato alla luce la loro quarta figlia. La piccola sta bene ma la mamma, 27 anni, è ora ricoverata in terapia intensiva alla Clinica Universidad de Navarra a Madrid. A riferirlo, sui social, è stato il marito, centravanti dell'Atletico Madrid e della Nazionale spagnola (3 gol agli ultimi Mondiali in Qatar, a dicembre) e che per quattro stagioni, tra 2014 e 2016 prima e tra 2020 e 2022 poi, ha giocato in Italia alla Juventus.

"Ieri è nata Bella ed é proprio come la sognavamo - ha scritto Morata, 30 anni, cresciuto nel Real Madrid, su Instagram -. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po' alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi".





Quindi un pensiero per le centinaia di fan e follower che nelle ultime 24 ore hanno chiesto con apprensione come fosse andato il parto: "Non smetteremo mai di ringraziarli per l'affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente" ha proseguito riferendosi ai medici. "Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati".