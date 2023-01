Aurora Ramazzotti a ridosso del parto così: il vestito sorprende tutti

23 gennaio 2023 a

La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza compie sei anni. La coppia, in attesa del primo figlio, ha festeggiato l'anniversario in un noto ristorante di Milano. D'altronde quello di quest'anno è un evento ancora più importante visto che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti presto sarà mamma. La relazione tra Aurora e Goffredo è iniziata il 21 gennaio 2017, quando erano poco più che maggiorenni e da allora non si sono mai più separati. Lo dimostra anche la foto pubblicata per la serata romantica.

Nello scatto la 26enne ha optato per un elegante look total black. Più nel dettaglio la Ramazzotti ha indossato un abito aderente con spalline sottili e ampia scollatura rotonda che le fascia il corpo ed evidenzia il pancione, lasciando le spalle scoperte. Aurora in questi mesi non ha mai nascosto le nuove e bellissime forme.

A volte si è anche lasciata andare a qualche sfogo sul suo "nuovo" seno: "Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima".