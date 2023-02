Noemi Bocchi incinta di Totti? Il dettaglio che spazza via (quasi) ogni dubbio

14 febbraio 2023 a

a

a

“Francesco Totti e Noemi Bocchi: c’è un indizio della cicogna in arrivo”. Così la rivista Gente ha lanciato la bomba sull’ex capitano della Roma, avvalorando le voci secondo cui la sua nuova compagna sarebbe in gravidanza. Il servizio pubblicato da Gente mostra due particolari “sospetti”, che vengono interpretati come indizi del fatto che la 34enne romana potrebbe essere incinta.

I paparazzi hanno notato qualcosa di diverso dal solito: seguendola da mesi, si sono accorti che negli ultimi tempi indossa abiti più comodi, quando era abituata soprattutto a quelli aderenti che evidenziano il fisico snello e longilineo. Oltre al dubbio suscitato dai capi di abbigliamento, ad alimentare le voci di una possibile gravidanza è il dettaglio catturato dagli obiettivi dei paparazzi di Gente: si tratta della cartellina medica della clinica Mater Dei, che è molto frequentata dai personaggi famosi. Tale cartellina è stata lasciata inavvertitamente sul cruscotto della macchina.

“L’inequivocabile segnale di un importante appuntamento”, si legge su Gente, che tra l’altro ha sottolineato come la Mater Dei sia stata la clinica dove la Bocchi ha partorito i suoi due figli. Ovviamente non è dato sapere se la visita è legata a una gravidanza o meno, ma l’argomento è caldo da settimane. Per ora l’unica smentita resta quella di qualche tempo fa di Alex Nuccetelli, amico storico di Totti.