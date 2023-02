Wanda Nara, proposta indecente: "Per cosa mi hanno contattata"

16 febbraio 2023 a

Sempre più scatenata. Sempre più spinta. Sempre più provocatrice. Semplicemente Wanda Nara. L'ex di Mauro Icardi, infatti, ha fatto parlare di sé nelle ultime ore per alcune foto incandescenti pubblicate su Instagram, scatti che la ritraevano con un completino intimo in pizzo rosso, le cui trasparenze sfidavano in modo plateale la censura. A corredo delle foto, un messaggio che i più hanno interpretato come l'ennesima stoccata contro il suo ex, con cui la storia è finita male, molto male.

Ma non è tutto. Ora la showgirl e agente argentina ha svelato un retroscena che la riguarda. E, non è quasi necessario sottolinearlo, il retroscena in questione è molto piccante. Infatti Wanda Nara ha rivelato di essere stata contattata dalla dirigenza di una piattaforma per contenuti per soli adulti: la proposta sul tavolo sarebbe quella di diventare testimonial a livello globale del marchio, che però Wannda non ha rivelato quale sia.

"Sono stata contattata da una piattaforma, e mi hanno offerto di essere la loro testimonial mondiale", ha spiegato la focosa argentina. Dunque ha aggiunto: "I miei impegni attuali me lo impediscono, però continueremo a parlarne più avanti. Adesso sono concentrata sulla conduzione di Masterchef Argentina, e su una pellicola per famiglie che richiede molto tempo", ha concluso Wanda Nara, che una volta lasciato il calcio punta tutto sullo spettacolo. E insomma, la porta alla piattaforma per adulti, per ora, è chiusa. Ma come dice la stessa Wanda Nara, in futuro, chissà. Se ne parlerà...