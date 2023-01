Wanda Nara, seno al vento: la canottiera si sposta in diretta

14 gennaio 2023 a

Anche stavolta Wanda Nara ha esagerato, ma per sbaglio. La showgirl argentina, ex procuratrice e moglie di Mauro Icardi (che sta svernando al Galatasaray, in Turchia, dopo la telenovela sentimentale finita con la separazione e un rendimento sconcertante al Psg), ha pubblicato su Instagram un sapido video a letto con una amica. Nulla di compromettente, almeno nelle intenzioni.

A rendere particolarmente piccante il filmatino ci ha pensato però la canottiera di Wanda, piccola piccola. O perlomeno, troppo striminzita per contenere il suo famigerato décolletè. Il lembo di stoffa si sposta, il reggiseno non c'è. E, come prevedibile, "esce tutto". Media argentini in solluchero per "el papelon", tradotto in italiano "la figuraccia". Un topless oggettivamente da antologia anche per chi, come la giunonica 36enne di Buenos Aires, ha abituato il mondo a ogni tipo di stravaganza.

Nessuna furbizia. Wanda stava continuando a riprendersi con il telefonino e a parlare alle sue migliaia di follower, ignara del contrattempo hot che si stava consumando in diretta. E' stato proprio un fan ad avvisarla nella chat in tempo reale. Wanda legge, trasecola, sgrana gli occhi e girandosi verso l'amica è esplosa in un inequivocabile "porca put***a", prima di chiudere la registrazione in fretta e furia. Tra gli inevitabili commenti, si legge: "Da Wanda Nara a Wanda Teta".