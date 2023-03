Fedez? "Mica mi ha menato": caos al bar, il vip vuota il sacco

01 marzo 2023 a

Edoardo Donnamaria fa ancora parlare di sé. Nelle ultime ore, il mondo del web sta discutendo di lui per un motivo piuttosto curioso. È diventato virale un video in cui Luca Onestini, altro inquilino, rivela che Donnamaria avrebbe avuto un acceso scontro con uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano, Fedez. Ma cosa è successo esattamente tra di loro?

Nel filmato si vede l’ex tronista di Uomini e Donne che parla di un presunto diverbio tra Edoardo e il rapper, in cui il primo avrebbe fatto "a pizze" con il secondo. Donnamria, però, ha subito voluto chiarire la situazione per evitare equivoci. Il 28enne romano ha rivelato di aver incontrato Fedez in un bar tempo fa e di aver avuto un breve battibecco con lui. I due però non sono arrivati alle mani: "Una volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato".

Nulla di grave, insomma. Edoardo ha spiegato che il tutto si sarebbe concluso con una risata. Ora in molti si chiedono se il marito di Chiara Ferragni deciderà di commentare la vicenda, anche se appare piuttosto improbabile. Per quanto riguarda il GfVip, nella puntata di giovedì 2 marzo, Edoardo sarà prevedibilmente ancora al centro delle discussioni poiché si cercherà di scoprire come si evolverà la storia con Antonella Fiordelisi.