ClioMakeUp, "avevo la borsa attaccata a me...": sotto choc dopo il furto a Milano

ClioMakeUp sconvolta dopo essere stata derubata a Milano. Lo ha raccontato lei stessa in alcune storie su Instagram. In lacrime, l'influencer ha raccontato che si trovava al ristorante per la pausa pranzo quando qualcuno le ha preso la borsa con dentro tutti i suoi effetti personali. "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tessera sanitaria", ha detto, mostrando un certo stupore per come sia avvenuto il furto: "Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita".

L'influencer specializzata in make up ha deciso, quindi, di fare un appello ai suoi follower: "Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano anche solo per prendermi i documenti…". Poco dopo, in una nuova storia girata mentre si trovava dai carabinieri, Clio è apparsa più calma e ha raccontato che purtroppo non si tratta della prima volta: "È la seconda volta che mi succede in cinque anni. Tutte le volte per fortuna non avevo il telefono nella borsa e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole".