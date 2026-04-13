Chiara Ferragni cade in bici nella savana: Namibia, attimi di paura

Piccolo incidente per Chiara Ferragni in Namibia. L'influencer e imprenditrice digitale era in un viaggio-safari e durante un’escursione in bici nella savana è caduta provocandosi qualche ferita. Dalle foto e dai video condivisi da lei sui social emerge il racconto di un'esperienza incredibile. Secondo molti, insieme a lei ci sarebbe il suo attuale fidanzato Jose Hernandez. Di lui, però, non c'è traccia in scatti o filmati.

Nelle scorse ore, intanto, la Ferragni ha informato i suoi fan dell'incidente avuto: "Il giorno 2 e 3 in Namibia prevedeva un nuovo incredibile lodge, un safari di giraffa ed elefanti, un viaggio alle incisioni rupestri (datate 2000-6000 anni fa), una serata pizza e una bici in natura e ovviamente sono caduta sulla sabbia con la bici", ha scritto sul suo profilo social. Mentre nelle storie Instagram ha svelato i dettagli sull'episodio in mezzo alla savana.