Wanda Nara, video hot in intimo: "Capito perché Icardi..."

Ormai diventa notizia qualsiasi cosa faccia Wanda Nara. Persino il lancio della sua nuova linea di lingerie è diventato motivo di grande interesse, per il semplice fatto che è stato accompagnato da foto e video piuttosto provocanti. C’è chi puntualmente ci ha letto un messaggio indiretto a Mauro Icardi, dato che non è ancora chiaro se il loro rapporto è in piedi o è naufragato del tutto.

Molti pensavano che fosse finito, ma invece è stata proprio Wanda Nara a giocare in contropiede e a svelare a Belve, il programma di Francesca Fagnani, che lei e Icardi sono “una famiglia”. Quella dichiarazione ha scatenato il panico, dato che adesso tutti i giornali scandalistici e i fan della coppia stanno cercando di capire se sono davvero tornati insieme, se si sono mollati o se hanno ancora problemi da risolvere. Di certo c’è che, dopo essersi dichiarata single per un periodo, la Nara si è dedicata molto alla cura del suo corpo.

È tornata in grande forma, come si evince da foto e video che la immortalano in occasione del lancio della sula ultima linea di lingerie. La moglie di Icardi ha messo in risalto le sue forme esplosive in intimo, per la gioia dei fan che gradiscono sempre i suoi scatti un po’ “hot”. Tra migliaia di commenti, ce n’è uno in particolare che è diventato molto popolare: “Oggi è sempre più chiaro il perché Mauro sia tornato da lei”.