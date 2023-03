Ilary Blasi, lo sfregio di Chanel a Noemi Bocchi: "Le uniche"

08 marzo 2023 a

Un augurio che non passa inosservato quello di Chanel Totti. La figlia 16enne di Ilary Blasi e Francesco, in occasione della feste delle donne, ha pubblicato un video che lascia ben poco spazio ai dubbi. Il filmato la ritrae mano nella mano con la mamma e la sorella Isabel. Il commento? "Alle mie uniche donne", ha scritto con tanto di cuoricino. Un messaggio esplicito, che fa pensare che nella vita della ragazza non ci sia spazio per altre donne. Che sia una frecciata alla nuova compagna dell'ex calciatore, Noemi Bocchi? Chissà, certo è che la parola "uniche" non fa pensare il contrario.

Al momento i rapporti tra le due non sono noti. Anche se Chanel ha deciso di trascorrere parecchio tempo insieme a Noemi. Basta pensare alla vacanza a Miami dello scorso dicembre, così come quella a Madonna di Campiglio di qualche giorno fa.

Intanto procede la disputa in tribunale tra Francesco Totti e l'ex moglie. Addirittura, dopo mesi di trattative i rispettivi avvocati non si parlerebbero neanche più. La data della prima udienza per la giudiziale è fissata per il prossimo 14 marzo, ma la controversia in aula potrebbe essere ben più lunga del previsto. C'è chi arriva a pensare che durerà due anni.