Fedez e Mare Fuori? "Muoio": foto clamorosa in piena crisi

11 marzo 2023 a

Anche Fedez e Chiara Ferragni in Mare Fuori 3? Colpo di scena nella fiction di Rai 2, l'evento televisivo dell'anno diventato un vero e proprio tormentone per il pubblico dei giovanissimi. Non solo loro, visto che anche i Ferragnez si sono appassionati alla storia dei ragazzini rinchiusi nel carcere giovanile di Nisida, a Napoli.

La prova? Una "story" che la influencer più famosa d'Italia ha pubblicato sulla propria pagina Instagram. L'imprenditrice del mondo della moda ripropone un momento cult della serie tv, quello in cui Viola cita proprio loro, i Ferragnez. La ragazza, interpretata dall'attrice Serena De Ferrari, paragona Cardiotrap e Gemma alla Ferragni e a Fedez, per prenderli in giro. Un cortocircuito di popolarità che fa esultare Chiara: "Muoio", commenta mentre guarda sul piccolo schermo la fiction, aggiungendo gli emoticon di grasse risate.

Un momento di relax e spensieratezza in settimane durissime, per lei e per il marito. Prima il Festival di Sanremo, con le polemiche relative alla conduzione della Ferragni e al protagonismo eccessivo di Fedez, al centro di violentissime polemiche politiche. Quindi il giallo della finalissima, con il siparietto "omo" del rapper insieme a Rosa Chemical che avrebbe fatto imbestialire Chiara, inasprendo una crisi coniugale secondo molti innescata da tempo.

Nei giorni successivi, è poi esploso il caso-balbuzie di Fedez, al secolo Federico Lucia, che ha fatto temere ai fan nuovi problemi di salute dopo il tumore al pancreas per cui è stato operato un anno fa. Fabrizio Corona ha addirittura parlato di "richiesta di divorzio" presentata dalla moglie e di "depressione" del marito, che recentemente è uscito allo scoperto rivelando di aver attraversato un periodo durissimo legato alla sospensione dell'assunzione di uno psicofarmaco. E' proprio il caso di dirlo: sia benedetto Mare Fuori 3.