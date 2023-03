Fedez, la foto che riaccende i fan: dov'è insieme alla Ferragni

10 marzo 2023 a

Serenità e armonia tra Fedez e Chiara Ferragni: la coppia è tornata sui social, mostrando solo felicità e spensieratezza ai propri follower. I due hanno trascorso un pomeriggio al parco con i figli Leone e Vittoria tra giostrine e gelati. E le dolci foto di tutta la famiglia sono state pubblicate su Instagram. Le voci su una possibile crisi tra i due dopo Sanremo sono ormai lontane, inesistenti. Lo stesso rapper, in un video di qualche giorno fa, non solo ha negato tutto ma ha anche ringraziato la moglie per il supporto datogli in questo periodo difficile. Fedez, infatti, ha confessato di essersi preso una lunga pausa dai social per problemi di salute.

Era da un po' ormai che Ferragni e Fedez non si facevano vedere insieme ai loro figli sui social. Nessun siparietto, niente foto reciproche, nessun momento di intimità. Solo post di lavoro o materni per la Ferragni e niente sul profilo del cantante. Ora, dopo un paio di scatti in cui si vedono le mani intrecciate della coppia o i loro volti vicini, ritornano anche le foto di famiglia.

Nonostante la lunga assenza dai social, comunque, l'imprenditrice digitale e il rapper sono stati avvistati più volte insieme in questi mesi: a cena da Cannavacciuolo, fuori da un palazzo a Milano, a pranzo fuori in agriturismo. Piccoli momenti che rendevano difficile immaginare una separazione o una brutta rottura. I due sono ritornati più forti che mai, ora anche sui social.