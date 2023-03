Aurora Ramazzotti, "solo io lo trovo horror?": il video sconcertante

11 marzo 2023 a

"Ma solo io lo trovo horror?": Aurora Ramazzotti ha provato il nuovo filtro bellezza di tendenza su Instagram e Tik Tok. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, incinta al nono mese, ha espresso una critica dura, come del resto stanno facendo da giorni anche altri influencer. Come si vede dal video, infatti, il filtro in questione rende il viso della Ramazzotti troppo artificiale, quasi irriconoscibile.

Anche se spesso Aurora viene presa di mira dagli haters sui social, questa volta i commenti sotto al filmato sono stati più che positivi che negativi. E il motivo sembra piuttosto chiaro: la 27enne preferisce mostrarsi al naturale. In molti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza. "Sei sempre bella", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Semplicemente vera". E ancora: "Bravissima, dobbiamo sempre amarci così come siamo", oppure "Adoro il suo sorriso", "Molto più bella senza filtro", "Basta con questa bellezza artificiale".

Solo complimenti, insomma, per la Ramazzotti, che si appresta a diventare mamma per la prima volta. Una bella notizia per Aurora, visto che purtroppo spesso, sotto i suoi post, si leggono soprattutto commenti negativi e pieni di odio da parte di molti follower. Fortunatamente, ogni tanto, c'è anche chi le mostra solidarietà.