Michelle Impossible, Hunziker e... "ciapet" nude: clamoroso sul palco

Gran finale per Michelle Impossible & Friends in un giorno particolare, quello in onore delle donne. Si è chiusa così, su Canale 5, la seconda stagione del one woman show governato da Michelle Hunziker, che nelle tre serate ha registrato ancora buoni ascolti (21,3% di share la prima puntata e 17,3% la seconda). Tra i compagni di viaggio fissi della conduttrice italo-svizzera, oltre a Katia Follesa, c’è stato anche Michele Foresta alias Mago Forest, comico-prestigiatore siciliano che, come sempre, è pieno di sorprese e stuzzica a dovere sia la Hunziker sia chi interviene sul palco accanto a lei.

Così, per chiudere alla grande la stagione di Michelle Impossible, ha ben pensato di presentarsi con un vestito elegante sul davanti… e completamente inesistente dietro. Con una scusa, Forest ha dato le spalle al pubblico per commentare la scenografia ed è così rimasto a "chiappe nude" davanti alle telecamere e, quando si è rigirato, ha esclamato: "Avete visto che quando sorrido da dietro c’ho le fossette?”, scatenando l’ilarità della Gialappa’s Band che, come sempre dietro le quinte, è rimasta basita.

Tra le vittime preferite di Forest, però, c’è anche la famiglia Hunziker. Non solo Michelle, ma anche Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora, prossima a partorire. Lei, la mamma e il mago si sono seduti sul palco in una sorta di finta intervista e Forest ha ricordato ancora una volta come il nome di Aurora sia stato immortalato in una canzone che Ramazzotti ha composto quando la Hunziker era incinta di lei. Aurora ha confermato, ma la beffa era dietro l’angolo e il mago, dopo aver fatto cantare il ritornello della canzone al pubblico, le ha subito chiesto: “Tuo papà quando a casa ti chiama si ricorda del tuo nome a memoria o ha bisogno del gobbo?”.

Insomma, ce n’è sempre per tutti, del resto anche in occasione della puntata precedente Forest aveva preso di mira sempre la Hunziker, ma in coppia con Belen Rodriguez: "Unendo i loro nomi, Michelle e Belen, viene fuori Michel(e)n, come la guida Michelin. Posso essere il vostro omino Michel(e)n?". Tra il serio e il faceto, Mago Forest ci prova sempre!