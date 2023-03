Michelle Impossible, tutto finito: Hunziker e Rai, numeri choc

09 marzo 2023 a

a

a

Mattinata agrodolce per Michelle Hunziker. Il suo show Michelle Impossible, su Canale 5, ha chiuso i battenti della seconda stagione dopo 3 puntate in calando, sul piano degli ascolti. Dopo il botto del debutto e il brusco calo della seconda puntata, la terza conclusiva non ha invertito la tendenza scendendo sotto il 16% di share. Una brutta notizia, per Mediaset, addolcita però dal più classico del "mal comune mezzo gaudio". La concorrenza di Rai 1 infatti ha segnato il passo, consegnando a Cologno Monzese la vittoria del mercoledì sera, sia pure senza dati esaltanti.

"Sono pronta per il prossimo esame...". La rivelazione di Michelle Hunziker

Dal punto di vista televisivo, la terza serata del one-woman show è stata segnata dalla partecipazione di Pierfrancesco Favino, mattatore in versione Festival di Sanremo (occasione in cui aveva già diviso il palco con la showgirl svizzera) e dalle gag del Mago Forest, sempre pimpante, oltre alla comicità irriverente e un po' sboccata del duo pugliese Pio e Amedeo. Lo spazio "lacrime" è stato riservato invece a Serena Autieri, attrice e cantante napoletana amica di lunghissimo corso della Hunziker, con cui condivide momenti quotidiani e vacanze in famiglia anche su Instagram. Probabilmente, però, negli occhi dei telespettatori è ancora rimasta la "bomba" della prima puntata, con Eros Ramazzotti e Aurora in lacrime sul palco, e ogni possibile confronto è risultato perdente.

"Chi comanda oggi in televisione": Michelle Hunziker definitiva, tutto torna...





Da qui una possibile interpretazione dei dati Audiweb: Michelle Impossible & Friends chiude con 2 milioni e 67mila telespettatori (il dato più basso di questa stagione) e share del 15,9 per cento. Su Rai 1, male il film Il concorso, in prima visione, fermo a 1 milione e 587mila (share sotto il 10%, una Caporetto per viale Mazzini). Su Rai2 Mare Fuori 3, la fiction dell'anno, raggiunge 1 milione e 266mila telespettatori (share dell’8.2%) mentre su Rai 3 Federica Sciarelli conduce il suo Chi l'ha visto? allo share dell'11,9%, con 1 milione e 836mila telespettatori.