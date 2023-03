Laura Pausini, vita stravolta? Trovato un documento che parla chiaro...

14 marzo 2023 a

Laura Pausini si sposa con Paolo Carta? Così sembra dalle pubblicazioni di matrimonio scovate dal settimanale DiPiù Tv, con tanto di dati anagrafici e la promessa dei futuri sposi. Se la notizia venisse confermata, questo significherebbe che la cantante - dopo diciotto anni di amore e la nascita una bambina - avrebbe deciso di sposare il suo compagno musicista.

La stessa Pausini, tra l'altro, un anno fa aveva detto: "Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due". Stando a quanto riportato da DiPiù Tv, pare che la cantante sia intenzionata a sposarsi a Solarolo, la cittadina romagnola dove lei è cresciuta, prima che cominci il suo nuovo tour estivo.

La coppia si è conosciuta nel 2005 e da allora non si è più lasciata. Nel 2013 hanno accolto la loro prima figlia, Paola. Il desiderio di convolare a nozze, in realtà, si era già manifestato nel 2020, ma l’arrivo della pandemia ha cambiato i loro piani. “Dobbiamo trovare una nuova data” spiegò la Pausini. Che comunque è sempre stata molto riservata sull'argomento, non lasciandosi mai sfuggire nulla su abito, location e invitati.