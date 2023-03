Virginia Saba archivia Luigi Di Maio: beccata con lui

22 marzo 2023 a

Quella tra Luigi Di Maio e Virginia Saba è acqua passata. I due non stanno più insieme. E dopo l'annuncio non si erano fatte attendere le prime foto. L'ex ministro degli Esteri è stato infatti pizzicato con la sua nuova fiamma. Ma anche la Saba non è rimasta a guardare. Dagospia mostra le foto della giornalista con Eugenio Ronchetti "musicista e cantautore meglio noto come Iuggi". Solo qualche settimana fa Di Maio è stato immortalato a Venezia con la compagna Alessia D’Alessandro. Alta, capelli biondi lunghi, occhi verdi, la giovane è già stata candidata senza successo dai Cinque Stelle nel collegio uninominale del Cilento durante le elezioni politiche del 2018.

La nuova fidanzata dell’ex grillino parlerebbe ben cinque lingue, ha studiato alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Tra i suoi lavori quello di modella, di impiegata per la contabilità di un’azienda. Diverse poi le esperienze alle risorse umane e come consulente internazionale nel turismo.

Eppure il suo impiego più importante è stato quello nel settore marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco di Angela Merkel. Che quella della Saba sia dunque una vendetta all'ex? Chissà... certo è che tra i due la rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno.