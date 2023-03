Elisabetta Canalis-Brian Perri, "4 anni fa": indiscrezioni drammatiche

23 marzo 2023 a

Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri è sulla bocca di tutti. Dopo diverse e insistenti voci, l'allontanamento tra i due sarebbe ufficiale. Al momento né l'ex Velina né il chirurgo ortopedico americano avrebbero ufficializzato la notizia. Il settimanale Oggi ha però riferito le ultime indiscrezione. Stando a quanto riportato, la Canalis e Perri si sarebbero "allontanati anni fa". Dietro le incomprensioni e le incompatibilità caratteriali. I due sarebbero troppo diversi per stare insieme: Elisabetta da sempre più estroversa dell'ex marito. Perri sarebbe più rigido e metodico. Non solo, perché proprio per questo la coppia porta avanti stili di vita differenti.

Nonostante i malumori, i due hanno deciso di rimanere sotto lo stesso tetto. Complice la figlia Skyler Eva. Una scelta - si vocifera - risalente a ormai quattro anni fa, ma che col passare del tempo è diventata difficile da sostenere. I due ora starebbero pagando il "peso di una insofferenza reciproca". Al momento si discute l’affidamento della figlia e il mantenimento.

Sempre per ora la Canalis avrebbe deciso di restare a vivere a Los Angeles. Intanto l'ex showgirl si starebbe guardando in giro. Non è passata inosservata la paparazzata che la vede insieme al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. I due avrebbero trascorso una "serata speciale" all'ombra della Madonnina. Che sia il nuovo fidanzato? Chissà...