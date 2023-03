Aurora Ramazzotti, "noi alle tue tet***...": la strepitosa risposta

23 marzo 2023 a

Il parto per Aurora Ramazzotti è vicinissimo. Nonostante la data di nascita del suo primo figlio sia top secret, alcune foto fanno pensare che la 26enne abbia già pronte le valigie. Una cosa è certa: dopo il parto la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornerà ad allenarsi. Lei stessa lo ha messo nero su bianco, condividendo i suoi desideri e le sue paure su Instagram.

Qui tanti i commenti dei fan, che non lesinano sull'ironia. "Noi - scrive un utente - alle tue te**e ci siamo affezionati!". E la replica non è da meno: "Inutile negarlo - scrive Aurora condividendo lo screenshot -, me so affezionata pure io". Poi tornando seria, la giovane confessa che "ormai è un mesetto che non faccio più sport e mi manca da morire allenarmi. Però, ammetto che mi sento bene e sto sperando che vada tutto bene anche se c'è un po' di sana pauea".

Il parto, come detto, potrebbe essere a breve. Un dettaglio in particolare ha scatenato gli esperti di gossip: alcune storie condivise da mamma Michelle. Nei filmati si vede Aurora con il pancione. A corredo la didascalia: "Mia figlia è tutta un bebè". E dietro ecco che appaiono le valigie. La 26enne per partorire andrà in una clinica svizzera. Che i bagagli siano per il viaggio?