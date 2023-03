Aurora Ramazzotti "in gran segreto": il dettaglio che fa impazzire tutti

23 marzo 2023 a

Chi cerca trova. I follower di Aurora Ramazzotti, sommersi dai suoi post che danno conto della gravidanza che procede (mancano pochi giorni), più che sulla pancia dell'influencer si sono concentrati sulle mani e alla fine hanno trovato l'indizio che cercavano. L' anello all'anulare sinistro della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha scatenato il gossip della primavera: Aurora e Goffredo si sposeranno a breve. E poco vale la recente rivelazione a Vanity Fair che il matrimonio al momento non sarebbe in cima alle sue priorità. I fan si sono scatenati dando letteralmente i numeri sulla data delle nozze.

A smontare ogni congettura e a riportare con i piedi per terra i followers della Ramazzotti ci ha pensato FanPage.it che ha svelato che questo famoso anello non sarebbe nient’altro che un regalo fatto dal suo compagno Goffredo Cerza lo scorso Natale, visto che già in passato lo avrebbe mostrato senza problemi: “La realtà è che l’influencer indossa l’anello già da diversi mesi. Sembra infatti che le possa essere stato regalato da Goffredo durante il periodo natalizio…”.