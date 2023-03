Chiara Ferragni in bikini? Cosa spunta dallo slip: imprevisto in diretta

30 marzo 2023 a

Nuovo scatto in bikini per Chiara Ferragni. L'influencer continua ad aggiornare i fan sul suo ultimo viaggio in Africa. L'imprenditrice si sta godendo qualche settimana di relax assieme agli amici. Ma non dimentica gli affari. E proprio per questo ecco che pubblica un filmato con il costume da bagno del suo stesso brand. Immagini che nascondono però un imprevisto. "Quando ti senti super cool e poi ti accorgi dell'etichetta che spunta dal costume", ironizza. Effettivamente, Chiara si gira più volte e dallo slip spunta in bella vista l'etichetta.

Intanto la Ferragni è al centro del gossip. Dopo le voci su una crisi coniugale con Fedez, a rincarare la dose ci pensa Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha dato una sua versione sulla lontananza tra il rapper e l'amico Luis Sal. "Voci in giro dicono che ci sia stata una relazione tra i due", ha detto Corona aggiungendo che la moglie avrebbe dato a Fedez un ultimatum.

Ma non è tutto, perché giorni dopo Corona ha precisato: "I reali motivi dietro la rottura sono esclusivamente due: questione economica e l'ultimatum che Fedez ha ricevuto da sua moglie, Chiara Ferragni", ha scritto su Telegram annunciando novità: "E su questi motivi ci sono altri dettagli che nessuno racconterà mai ma che io conosco e pubblicherò".