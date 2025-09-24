Chiara Ferragni, chi è "nonna Adriana": la pensionata che la ha trascinata alla sbarra

A portare alla sbarra Chiara Ferragni ci ha pensato “nonna Adriana”. Si tratta di una pensionata di 76 anni, originaria di Avellino. L'anziana ha comprato alcuni pandori griffati dall’influencer convinta di contribuire a un’iniziativa solidale. Quando ha scoperto che le cose non stavano come credeva, ha deciso di costituirsi parte civile. È lei, dunque, il volto simbolico dell’avvio del processo sul cosiddetto "Pandoro gate" che vede imputata la 37enne per truffa aggravata in concorso. “Voleva fare beneficenza – ha spiegato la sua legale, Giulia Cenciarelli – è una fervente cattolica e solo ad aprile ha scoperto che l'iniziativa non corrispondeva a quanto promesso”.

Il procedimento come è noto riguarda l'operazione commerciale che vedeva al centro il dolce natalizio “Pink Christmas” Balocco e con le uova Dolci Preziosi. Secondo la Procura di Milano, le campagne pubblicitarie avrebbero fatto credere ai consumatori che parte del prezzo di vendita fosse destinato a ospedali e progetti benefici. In realtà, i contributi versati dalle aziende sarebbero stati predeterminati e modesti, a fronte di profitti ingiusti stimati in oltre due milioni di euro.