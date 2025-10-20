Nicola Pietrangeli attacca Sinner: "No alla Davis? Uno schiaffo allo sport italiano"

"È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano". Così Nicola Pietrangeli, ex tennista e vincitore della Coppa Davis del '76 commenta al telefono con l'ANSA il no di Sinner alla maglia azzurra per le Finals di Bologna. "Non capisco quando parla di scelta difficile - ha aggiunto -, deve giocare a tennis mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un'altra epoca", ha aggiunto. "Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte...", ha proseguito Pietrangeli. "Oggi il mondo è troppo pieno di soldi - ha concluso -. Il cuore lo lasciano da parte…".

In effetti lo stesso Sinenr aveva proprio parlato di una scelta difficile. "È stata una decisione non semplice - aveva detto a Sky Sport -, ma dopo Torino l'obiettivo è partire col piede giusto in Australia, Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l'abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team".