L'Eredità, clamoroso Marco Liorni: ecco il gioco inedito della nuova stagione

Oggi, lunedì 20 ottobre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto ancora una volta da Marco Liorni. "Buonasera Italia, bentovati a tutti. Prima puntata della nuova stagione de L'Eredità", ha detto il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha presentato i concorrenti. La campionessa è rimasta l'ultima dello scorso anno: Elisa, che di mestiere fa la professoressa. Con lei giocano Stefano da Monza, Georgia da Roma, Mattia da Ferrara, Lina - che è al sesto mese di gravidanza -, Maria Grazia da Napoli e Francesco Maria da Caserta. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.
Questa edizione del game show, però, ha alcune novità. Un esempio? Un nuovo gioco, chiamato appunto "Un, due, tre... quella!". "Io vi darò tre indizi - ha spiegato Marco Liorni ai concorrenti in studio - uno, due e tre e voi dovrete dirmi a quale parola sto pensando".
Reazione a catena, "una fine ingloriosa": delirio all'ultima puntata"Fine ingloriosa del programma". No, i telespettatori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai ...
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Viva Liorni, che rispetta i concorrenti e parla italiano!", "ciuffo alla Trump non pel di carota ma rosso rame per Liorni al suo ritorno a l'Eredità. Oh madon***!", "È ripartita l'eredità con Liorni e pure quest'anno sono condannato a cenarci insieme, non potete capire quanto vorrei smettere di respirare, l'ineluttabilità del palinsesto Rai durante i miei pasti è l'unica grande costante di questa vita di mer***, che fallimento totale".