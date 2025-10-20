Alessandra Ghisleri, due anni di elezioni: M5s a picco, "mai decisivo". Il report

A chi conviene davvero il campo largo? A rispondere sono i numeri, come spiega la sondaggista e direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri su La Stampa. A rimetterci, tra Pd e M5s, è sempre il secondo: basti pensare che nelle ultime competizioni locali i pentastellati non hanno mai superato l’8%, fatta eccezione per Campobasso, dove sono arrivati al 10,14%. Questo, spiega l'esperta, è sintomo di un atteggiamento preciso dell’elettorato grillino: quando il Movimento si presenta in alleanza, i voti tendono ad andare verso i candidati e le liste del Partito Democratico o di Alleanza Verdi e Sinistra.
A livello locale, l'unico vero successo dei 5 Stelle è rappresentato dalla vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Anche se in questo caso, come ha sottolineato la Ghisleri, il trionfo sarebbe legato più alla forza personale della candidata che al peso elettorale del partito di Giuseppe Conte. I grillini, dunque, sembrano rappresentare un alleato importante ma non decisivo per il centrosinistra. Anche perché nel frattempo cresce un'altra forza di questa coalizione, Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.
In alcuni degli ultimi appuntamenti elettorali, come Emilia Romagna e Toscana, i numeri hanno dimostrato che il centrosinistra avrebbe vinto anche senza l’apporto del voto del Movimento. Nel primo caso, nel 2024, i grillini si sono fermati al 3,55%. Mentre in Toscana la settimana scorsa si sono attestati al 4,34%. Dati non determinanti dal momento che i candidati di centrosinistra hanno vinto con il 57.36% in Emilia Romagna e con il 54.64% in Toscana. Altro elemento da sottolineare, secondo la sondaggista, è che tra le persone che non votano da almeno cinque anni la percentuale maggiore è rappresentata proprio da ex grillini.