Ambra Angiolini, "la mia rinascita": Max Allegri cancellato?

05 aprile 2023 a

Un nuovo tatuaggio per dimenticare il passato e cancellare, immaginiamo, Max Allegri. Su Instagram Ambra Angiolini, ex del tecnico della Juventus, ha pubblicato la foto della opera d'arte d'inchiostro sulla sua pelle con una didascalia che, di fatto, parla da sola: "La mia rinascita dopo le ferite del passato".

L'ex Lolita di Non è la Rai, da ragazzina-diva oggi è diventata una matura e apprezzatissima attrice. Dopo essere uscita dalla dolorosa separazione con il cantante Francesco Renga, padre dei suoi due figli, aveva ritrovato serenità sentimentale a fianco di Allegri, ma durante il lockdown è esplosa la loro crisi. Ora ha un nuovo compagno, l'attore Andrea Boschi, con cui è già stata paparazzata per strada in atteggiamenti dolcissimi.

La giudice di X Factor ora mostra un tatuaggio significativo sulla nuca: tre farfalle che volano insieme. "Il 20 febbraio del 2016 - ricorda -, in un momento di vita abbastanza 'acido', ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L'avevo riassunta in un verso di Alda Merini 'Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere' (Alda Merini)... Sono uscite". Il 2016 è stato un po' lo spartiacque della storia sentimentale e privata di Ambra: pochi mesi fa era finita la storia con Renga, con cui ha in ogni caso mantenuto un ottimo rapporto anche per amore dei figli, Leonardo, di 17 anni, e Jolanda, di 19.