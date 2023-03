Ambra Angiolini smascherata dal suo uomo: "Una cosa mi senti di dirla..."

29 marzo 2023 a

Ambra Angiolini, dopo due anni dall'addio a Massimiliano Allegri, e un presunto riavvicinamento al suo ex compagno Francesco Renga, ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Andrea Bosca, attore di molte serie tv e film. Una relazione che non è ancora stata ufficializzata anche se lui ha già conosciuto i figli che Ambra ha avuto con Renga, Jolanda e Leonardo, come mostrano alcune immagini scattate dopo uno spettacolo teatrale che mostrano i due attori insieme alla famiglia della Angiolini.

Ma ora Andrea Bosca, in una intervista al settimanale Nuovo Tv ha rotto il silenzio su questa nuova liason senza però dare molti dettagli. Del resto si sa che l'attore è molto riservato e vuole che la sua vita privata resti tale.

"Non amo parlare della mia sfera personale", ha detto l'attore alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. E ha aggiunto: "Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice". Insomma, si può dedurre che Bosca e Ambra Angiolini stiano vivendo i bellissimi momenti di un amore appena sbocciato. I due infatti si sono conosciuti sul set di una fiction (che andrà in onda prossimamente) - Protezione civile - che li vede entrambi protagonisti. Ora se sono rose fioriranno.