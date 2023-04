Andrea Delogu, chi è il baby fidanzato Luigi: "Ora è tutto nuovo", la confessione

12 aprile 2023 a

Prosegue a gonfie vele la storia tra Andrea Delogu e Luigi Bruno. Nonostante le polemiche per la differenza di età - lei ha 40 anni, lui 24 -, la conduttrice non intende lasciare perdere. "Avevo perso l’entusiasmo - ha confessato dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari -. Invece, anche grazie a Luigi, tutto è tornato a essere nuovo". Come ha tenuto a sottolineare sulle colonne di F, "a 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri. Quante di noi subiscono la domanda, molto violenta: 'Hai figli?'".

E infatti con Montanari non sembrava la strada giusta: "L’obiettivo in teoria era stato raggiunto ma evidentemente non era il mio. E quando è finito l’amore con Francesco, tutti pensavano che stessi male. La cosa più difficile è stato far capire alle persone che invece stavo bene, e che la mia vita non era finita". Non è passato molto tempo prima che la Delogu incontrasse l'attuale compagno, un giovane modello.

"All’inizio - ha proseguito - anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: 'Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo'. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?". E così è nata la loro relazione.