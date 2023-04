Sonia Bruganelli, addio Bonolis? Spunta la foto decisiva

19 aprile 2023 a

a

a

Le voci sulla presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Ci ha pensato lei a mettere a tacere i pettegolezzi sul suo matrimonio. In che modo? Ha postato una foto insieme al marito su Instagram. Pare, infatti, che i due stiano lavorando fianco a fianco per un nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Leggo, si tratterebbe di Ciao Darwin, il popolare programma condotto da Bonolis che dovrebbe partire il prossimo autunno su Canale 5.

Terremoto-Bruganelli: "Come Totti e Blasi?". Bomba prima di Verissimo: lei e Bonolis...

"E finalmente... habemus Madre Natura", ha scritto l'imprenditrice romana a corredo dello scatto condiviso sul suo profilo. Nell'immagine la si vede proprio accanto al conduttore, cosa che fa pensare che tra i due non ci sia nessuna crisi. La didascalia, inoltre, lascia intuire che la modella per la nuova edizione di Ciao Darwin sia stata scelta. Tra l'altro, in una recente intervista a Leggo, la Bruganelli aveva anticipato che era in corso un nuovo progetto con Bonolis e scherzando aveva aggiunto: "Tutto vero, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli".

Dunque, sembra proprio che tra la Bruganelli e Bonolis non ci sia nessuna separazione all'orizzonte. Anche se sui social qualcuno continua ad avere qualche dubbio. "Il fatto che lavorino insieme non vuol dire nulla... magari stanno semplicemente collaborando e sono rimasti buoni amici", ha ipotizzato un utente. Un altro invece ha lasciato un commento diverso: "Sono felice che le voci di gossip siano tutte false, secondo me siete perfetti come marito e moglie".