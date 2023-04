Claudia Gerini buca la censura: "Cosa deve farmi un uomo"

21 aprile 2023 a

Claudia Gerini si confessa. Premettendo di inseguire sempre la libertà, l'attrice ricorda di essere "una donna separata con due figlie adolescenti e un bel lavoro che amo: sono io il capofamiglia e sono liberissima. Ovvio che c’è un costo materiale ed emotivo. Anche se i papà delle mie due ragazze sono molto presenti, a gestire la quotidianità sono sola. Mica è facile. Per fortuna ho avuto sempre accanto mia madre che mi 'sostituiva' quando partivo: grazie a lei non ho mai lasciato le bambine da sole con la tata".

Prima delle due figlie nella sua lunga carriera non sono mancati diversi flirt. Tra questi quello con Carlo Verdone, poi naufragato. "Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa". Al momento la Gerini è single e non per volontà, ma perché "non c’è nessuno che mi piace. A Roma in questo momento non c’è gran fermento. Sarà quello? Forse bisogna andare a Berlino o a Parigi? Forse in Texas, qualche bel cowboy vecchia maniera...".

Al settimanale Gente l'attrice confessa di volersi registrare subito, nel tentativo di trovare l'anima gemella nel dating online. Quest'ultima deve essere "un uomo che capisca questo mio bisogno di indipendenza e di libertà, ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto su". D'altronde, conclude, "io sono come un cavallo di razza, bisogna sapermi domare, addomesticare, farmi correre libera, ma anche tenermi, in equilibrio di libertà e presenza".