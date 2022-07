Claudia Gerini in costume da bagno: la foto a 50 anni da togliere il fiato

14 luglio 2022 a

50 anni e non sentirli per Claudia Gerini. L'attrice ha voluto seguire l'esempio di Nancy Brilli e ha pubblicato uno scatto in costume da bagno. La didascalia parla chiaro e ironizza: "Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede….Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente".

Un post che ha subito raccolta una lunga lista di complimenti. Tra questi: "Sei fantastica così come sei. Sei vera". E ancora: "Finalmente una donna vera e bellissima!!!! Altro che filtri, palestre ecc". Ma c'è anche chi le ricorda che è bellissima: "A Claudia e quanto sei bona! Detto da una donna vale pure doppio daje".

Prima di lei era stata la collega Nancy Brilli a volersi mostrare così com'è, senza ritocchi. Anche lei ha deciso di farlo su Instagram, con un video che la riprende davanti e dietro. Poi quel messaggio che assomiglia più a un invito: "Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?". Dunque gli hashtag molto: #bodypositive #ageism #chissene.

