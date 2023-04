Kate Middleton sconvolta: Meghan Markle si presenta in tv così

25 aprile 2023 a

Sale l'attesa per l'incoronazione di Re Carlo, cerimonia segnata dalle eterne liti in famiglia, dalle tensioni dirompenti. Alla fine il principe Harry ci sarà, seppur - pare - relegato in decima fila. Al contrario, la moglie Meghan Markle resterà negli Stati Uniti, a curare i bambini.

Insomma, l'odiatissima Meghan assente: ci si chiede se per scelta sua, se per imposizione dei reali o perché alla fine, così, va bene a tutti e due. Le motivazioni non sono chiare e, ovviamente, su questo aspetto si sta speculando moltissimo.

Nel frattempo, Meghan Markle è riapparsa in collegamento video al TED Talk, programma condotto dall'amica della duchessa, Misan Harriman. Un collegamento effettuato nel fine settimana e che, non c'è neppure bisogno di sottolinearlo, ha sollevato le consuete polemiche.

La ragione? Il look sfoggiato da Meghan Markle, un capello perfettamente stirato e lungo. Un look che ha scatenato i maligni, i quali sostengono che voglia ricordare in tutto e per tutto Kate Middleton. Voci che in verità circolano da anni e che il nuovo look di Meghan non ha fatto altro che rilanciare ed amplificare. Si pensi che c'è anche chi sostiene che Meghan abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica proprio per assomigliare di più a Kate (tesi che flirtano con il delirio). Ovviamente, alle ultime polemiche sul taglio di capelli, l'entourage di Meghan Markle non ha voluto replicare.