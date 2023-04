Aurora Ramazzotti, clamoroso sotto la doccia: "Non si può spiegare la gioia..."

26 aprile 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti si sta vivendo i suoi primi momenti da neo mamma insieme al suo compagno Goffredo Cerza. E ogni tanto racconta ai suoi follower come sta andando questa nuova esperienza. L'influencer è sicuramente alle prese con una quotidianità del tutto nuova che ruota tutta intorno ai bisogni del piccolo Cesare. Il bimbo è nato da tre settimane: la figlia di Michelle Hunziker ha partorito in una clinica in Svizzera.

"Il matrimonio un'utopia". Aurora, il dettaglio che non passa inosservato | Guarda

La Ramazzotti, in una recente storia Instagram, ha rivelato di aver imparato a godersi anche gioie che magari fino a poco tempo fa considerava insignificanti. "Non si può spiegare la gioia di prendersi il tempo di farsi una doccia calda in queste prime settimane", ha scritto l'influencer a corredo di una foto in cui si vede appunto la doccia.

La notizia della gravidanza di Aurora ha riempito di gioia l'intera famiglia, soprattutto sua mamma Michelle, che sembra felicissima di fare la nonna. Basti pensare che, come mostrato sui social qualche giorno fa, la showgirl svizzera ha predisposto nel suo appartamento una cameretta per il nipotino. Sicuramente, insomma, la Hunziker sarà in grado di dare a sua figlia un supporto morale molto importante nelle prime settimane col bimbo.