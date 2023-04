Ramazzotti, "spumante e latte": la foto che scatena il delirio

Roberto Tortora 24 aprile 2023 a

a

a

Ora che la gravidanza è terminata, c’è la vita che irrompe con tutta la sua forza. E stavolta ad essere protagonista non è solo la mamma, ma anche il papà. Stiamo parlando, ovviamente, di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, da poco diventati i genitori del piccolo Cesare. E ci si deve ingegnare con lui, per rendere pratica qualsiasi operazione di nutrimento e svezzamento. Così il buon Cerza pensa bene di sfruttare il cestello dove, di solito, si mette in fresco lo spumante per appoggiarci anche il latte del figlio.

"Levatemi tutto ma non...": Aurora Ramazzotti, il commento scandaloso | Guarda

Ha mostrato il tutto in una stories Instagram dove ha mostrato le due bottiglie: una per mamma e papà che brindano e festeggiano la vita di domenica e l’altra per il pargolo di casa. Una tecnica utile ed efficace. La più felice di tutti, in questo momento, è sicuramente Michelle Hunziker, la nonna più sexy d’Italia. Parla continuamente del suo principe.

Pochi giorni fa, Aurora ha passato la giornata dalla mamma e la stessa Michelle si è presa cura del piccolo. Nelle sue stories, infatti, Michelle ha detto: “Ora la mamma riposa, ci penso io a te frugolino”, aggiungendo un cuoricino rosso. Nella storia successiva, Michelle è sdraiata sul divano con il cagnolino Odino e dice: “Lo senti questo? È rumore bianco perché in casa c'è il nostro bebè e infatti devi fare silenzio”. L'immagine dopo ritrae il cagnolino che a sua volta si è addormentato raggomitolano e Michelle ha scritto: “Qui ormai dormono tutti”, con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

"Ci penso io a te": Michelle Hunziker, la foto che commuove l'Italia | Guarda

Non solo nonna e papà vivono piccolo Cesare sui social, ma è la stessa Aurora a parlare della sua gravidanza: “Ero emozionata, ma anche impaurita, la gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall’entusiasmo. Nonostante ciò, ho continuato ad essere Global Brand Ambassador per Morellato e mi ricordo che una mattina mi sono svegliata per la prima volta con i piedi così gonfi da non riuscire a chiudere le scarpe. Mi sembrava di essere già così avanti con la gravidanza, ma se riguardo le foto del mio pancino su quel set non aveva niente a che vedere con la mongolfiera dell’ultimo mese! È stato bello, anche se la stanchezza da gravidanza - precisa Aurora - è una cosa che non mi manca per niente. Avrei potuto schiacciare un pisolino anche lì, seduta sul tappeto del set, tutta ingioiellata e con le telecamere puntate”.