Ramazzotti, occhio al dettaglio su Cerza: "Il matrimonio un'utopia"

Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non è in programma. Almeno al momento i due preferiscono concentrarsi su Cesare Augusto. Il piccolo è già una gioia per i nonni. E oltre a Eros e Michelle Hunziker, è entusiasta al massimo Francesca Romana Malato, mamma di Cerza. È lei ad aver regalato ad Aurora un anello non passato inosservato. "È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l'uno per l'altra, il matrimonio non c'entra" aveva spiegato la figlia di Eros parlando dell'anello che Goffredo le ha regalato.

"Oggi l'idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme".

Ad aggiungere nuovi dettagli ci pensa la suocera: "Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale... Spero lo indossi per tutta la vita. Grazie soprattutto a Massimone".