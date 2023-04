Ramazzotti e Hunziker, "vita": la foto che lascia senza fiato

24 aprile 2023 a

Giornata con figlie e nipotino per Michelle Hunziker. La showgirl è a spasso per Milano e immortala la passeggiata con una foto che scalda il cuore. Nell'immagine si vedono le piccole Celeste e Sole che spingono il passeggino di Cesare insieme alla sorella più grande, Aurora Ramazzotti. A corredo la didascalia: "Vita". Aurora è mamma da pochissimo. Per lei il cambiamento non è stato semplice. E a proposito ha voluto dedicarsi una lunga lettera: "A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio e da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita". E non senza alti e bassi. "Come ogni relazione di quel tipo - prosegue - si alternavano momenti di pacata serenità a lotte furiose. Anche quando sembrava andare tutto per il meglio, anche quando mi sorprendevo a pensare 'è cambiata, questa volta per davvero', non era mai così, stavo cucendo delle toppe colorate su un jeans strappato".

Poi la consapevolezza: "L’ho capito solo dopo che il mio errore stava nel credere che fosse cambiando quell’immagine che avrei sanato la relazione frammentata. Perché non importava quanto mi mettessi d’impegno a fare in modo che la luce riflettesse diversamente sul mio volto, sul mio ventre, sui disegni tracciati dalla vita sulla mia pelle. C’era qualcosa che doveva cambiare dentro, dove nessuno potrà mai vedere".

Una consapevolezza che l'ha portata a mantenere un rapporto sereno con la sua forma fisica: "Oggi - conclude - non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò".