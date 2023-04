Aurora Ramazzotti, "è stato molto complicato": drammatiche rivelazioni sul parto

25 aprile 2023 a

a

a

La possibilità che il parto di Aurora Ramazzotti non sia stato semplicissimo era circolata sin da subito dopo la nascita di Cesare Augusto e, successivamente, lo aveva confermato lei stessa, spiegando che avrebbe spiegato tutto a tempo debito. E su quanto accaduto, ora, la figlia di Michelle Hunziker torna con una serie di stories su Instagram.

Aurora, infatti, parte dal periodo della gravidanza, spiegando come sia stato molto più difficile e impegnativo rispetto alle prime settimane da mamma: "È passato quasi un mese e sto ancora aspettando di sentirmi più stanca che in gravidanza come mi dicevano", spiega andando dritta al punto.

Poi, ecco le significative considerazioni sul parto: "Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita". Dunque cita storie relative ai parti "catastrofiche e non richieste, da far venire il mal di testa a chinuque". Aurora Ramazzotti non aggiunge riferimenti precisi, ma sembra avercela con chi, prima del fatidico momento, le avesse riempito la testa di cattivi pensieri.

Ramazzotti, "spumante e latte": la foto che scatena il delirio | Guarda

Infine, in modo sempre molto allusivo, spiega come tutto quello che le è accaduto, dai contorni ancora non del tutto chiari, le ha comunque lasciato qualcosa: "Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni. Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai", conclude una riflessiva Aurora Ramazzotti.