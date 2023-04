Aurora Ramazzotti, la foto che svela lo "stratagemma"

28 aprile 2023 a

Aurora Ramazzotti sembra essere tornata più attiva sui social a un mese dal parto. I suoi follower, infatti, hanno notato che ultimamente posta più storie e anche foto insieme al suo bambino Cesare. Quando è diventata mamma, comunque, l'influencer aveva detto che si sarebbe presa una piccola pausa da Instagram per godersi ogni momento della sua "nuova" vita.

L'ultimo selfie pubblicato dalla figlia di Eros e Michelle ha colpito molto i suoi seguaci perché la giovane appare serena e in gran forma. "Un fagotto", ha scritto Aurora a corredo dello scatto, aggiungendo poi l'emoticon sorridente. L'influencer si mostra in tenuta sportiva con la fascia che serve per portare con sé - a stretto contatto - il proprio bambino. Uno "stratagemma" utile che permette non solo di avere sotto controllo il neonato ma anche di muoversi e fare altro nel frattempo.

In un recente post, inoltre, la Ramazzotti ha scritto di essere molto serena anche con il suo aspetto, che ha imparato ad amare con il tempo. E le sue parole hanno ricosso moltissimo successo tra gli utenti. Aurora, comunque, non è l'unica a sprizzare felicità da tutti i pori. Anche i nonni appaiono contentissimi di abbracciare e coccolare Cesare. Proprio nelle scorse ore, Michelle Hunziker ha postato una foto con Eros Ramazzotti che tiene in braccio il neonato.