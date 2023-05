Ilary Blasi, lato B da urlo: ecco la foto in tutina attillatissima

20 maggio 2023 a

a

a

Ilary Blasi sempre più bella. Compiuti da poco i 42 anni la conduttrice di Canale 5 è più in forma che mai. E lo dimostra nel nuovo scatto pubblicato sui social. Qui la si vede sfoggiare una tutina attillatissima e total black. Si tratta proprio dell’ultimo outfit indossato a L’Isola dei Famosi e che riesce a risaltare il suo fisico e il suo lato B.

Dopo la telefonata di Asia Argento... Ilary Blasi nei guai: disastro a Mediaset

Per la Blasi è un bellissimo periodo. Dimenticata la separazione da Francesco Totti, Ilary è legatissima all'imprenditore Bastian Muller. L'uomo ha da poco trascorso un weekend a Lugano con la compagna e la figlia di lei Chanel. Ai tre si è anche aggiunto il ragazzo della giovane. Insomma, una fuga d'amore a quattro e che dimostra il grande affetto tra mamma e figlia.

Solo qualche tempo fa la Blasi è stata ospite di Verissimo. Qui ha sorvolato sull'ex marito, smentendo anche qualche rumors su Alvin, suo compagno di viaggio all'Isola dei Famosi. "Non so perché dicono che litighiamo, ci ho litigato davvero solo dopo che ho messo il suo numero su Instagram. Se l'è presa, ma Alvin ma chi ti chiama!" ha scherzato per poi aggiungere come "dare i numeri" potrebbe essere la caratteristica di questa nuova edizione dell'Isola dopo il lanciare la cartellina e il togliersi gli orecchini.