Chiara Ferragni, incidente hot: "Il top non sta su", fuori tutto

23 maggio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi fan un piccolo retroscena su uno degli outfit che ha indossato negli scorsi giorni. Dopo alcune settimane di maltempo, finalmente iniziano ad alzarsi le temperature e a fare capolino giornate calde, soprattutto a Milano. Di conseguenza gli outfit stanno cambiando, come dimostra anche la Ferragni, che si è presa la briga di girare un video per TikTok in cui spiega che qualcosa è andato storto con il top bianco che ha indossato nei giorni precedenti.

"Mi sono già rotto i cog***". Fedez sbotta con la Ferragni: una scena agghiacciante

“Ieri mi sono lamentata tutto il giorno - ha svelato l’influencer - perché il mio top non stava su e si vedeva una tetta. Poi ho scoperto di aver messo il top in modo completamente sbagliato. Sono proprio una deficiente”. Alla fine del racconto la Ferragni ha voluto interagire con i fan, chiedendo loro se fosse mai successa una cosa del genere. A proposito di Chiara e di suo marito Fedez, ultimamente si fa un gran parlare della seconda stagione della serie tv girata per Amazon Prime Video.

"Con Luis Sal...". Fedez smascherato: una clamorosa menzogna, che figura

In una delle puntate viene svelato un curioso retroscena riguardante la Ferragni e un famoso attore di Hollywood. "Basta con questa cosa di Gigi Hadid. Farò la stessa cosa con dei fighi. C’è Jared Leto”, ha detto la Ferragni rivolgendosi al marito, che ha replicato con una rivelazione: "Tu però ci sei uscita con Jared Leto”. La Ferragni ha quindi spiegato come stanno le cose: “Non ci sono uscita. Ero andata ad una sua festa di Halloween e ci siamo scritti ma non siamo mai usciti insieme".