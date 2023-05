Sabrina Salerno, seno rifatto? Spunta una carta clamorosa: ecco la verità

30 maggio 2023 a

Sono trent’anni che Sabrina Salerno viene tormentata per il suo seno molto generoso. Molti sono convinti che sia rifatto, ma la showgirl ha sempre smentito. Anzi, già all’inizio della carriera, quando aveva soltanto 22 anni, aveva fatto una perizia che attestava che non ha protesi. Insomma, corpo e seno perfetti sono tutta roba sua: evidentemente madre natura è stata molto generosa con lei.

A sorpresa la Salerno ha deciso di fare un’altra perizia, con la speranza che stavolta basti per mettere la parola fine alle fake news sul suo seno rifatto: la showgirl ha infatti rivelato a più riprese di essere perseguitata dalla gente che è convinta che non sia naturale. Nella speranza che stavolta tutto sia chiaro, la Salerno ha pubblicato sui social una foto in posa sensuale e con una maglietta semitrasparente per attirare l’attenzione sul referto medico che riporta la data del 25 maggio 2023.

Sul documento si legge quanto segue: "Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie”. Le conclusioni della visita sono inequivocabili: “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)”.