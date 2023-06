Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, "uno stregone e la macumba": la rivelazione choc

02 giugno 2023 a

Come è ormai noto, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. I due si erano conosciuti nella casa del GfVip e in un primo momento avevano deciso di proseguire la loro conoscenza anche fuori dagli studi Mediaset. Ora, però, la loro storia sarebbe giunta al capolinea. A quanto pare, però, dietro la loro rottura ci sarebbe qualcosa di oscuro, come ha rivelato una fan di Oriana sui social.

La Marzoli di solito dialoga con i suoi fan nelle cosiddette "room" - delle stanze virtuali - su Twitter. E la notte scorsa una signora le avrebbe detto: "Scusami tesoro ma devo farti una rivelazione. Qualche sera fa, tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, in una room fatta da alcune finte fan c'era anche uno stregone. Io non ci sono entrata perché queste cose mi fanno paura. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te, contro di voi, contro la coppia". E ancora: "Io te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi. Personalmente non mi sognerei mai di fare una room per fare una macumba contro una coppia. A me spaventa solo l’idea di questa cosa. Noi fan siamo state in ansia. Ti garantisco che alcune si spacciano per tue sostenitrici, ma chi fa queste cose non è un vero fan, fidati".

Nel frattempo, l'ex gieffina si dedica anima e corpo ai suoi progetti di lavoro. La modella, infatti, di recente ha presentato la sua linea di costumi da bagno e anche una di abbigliamento creata insieme alle amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia.