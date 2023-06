Michelle Hunziker, il bikini è invisibile: "Capito la nonna?"

17 giugno 2023 a

"Hai capito la nonna?". Con Michelle Hunziker non poteva che finire così: la nascita del primo nipotino Cesare, avuto da sua figlia Aurora Ramazzotti e dal genero Goffredo Cerza, ha trasformato la 46enne showgirl svizzera non solo in una "baby nonna", ma molto probabilmente nella nonna più sexy del globo terracqueo.

Le vacanze in quel di Capri, insomma, sembrano una somma di prodigi in serie. Prima la conduttrice di Striscia la notizia e Michelle Impossible, chiusa la stagione televisiva, si è trasformata in perfetta casalinga pulendo di tutto punto la barca su cui soggiorna. Quindi si è concessa una posa da diva in bikini che ha provocato (si scherza) l'apparizione di un doppio arcobaleno sul cielo dell'isola al largo di Napoli.





Infine, vera perla in un paradiso terrestre, Michelle si è fatta fotografare al timone della barca, statuaria, con addosso un risicatissimo bikini. Il tutto a favore, non è nemmeno il caso di dirlo, dei suoi fan e follower su Instagram. I commenti alla foto sono tutto un programma. "Che fisico. Ragazzi questa è una nonna". "E le ventenni mute!", "E questa sarebbe la nonna del Cesare", si spellano le mani.

Ma c'è chi puntualizza: "Con tanti soldi molte donne potevano stare così. Lei è bellissima già però ci vogliono tanti soldi per mantenere questo fisico curato bene. Beata lei". Reazione."Chi dice che al suo posto avrebbe il suo fisico non so rende conto della sua costanza, disciplina e pazienza! La mentalità da atleta fa una differenza immane... sareste tutte a casa a mangiare dalla mattina alla sera, i massaggi non fanno niente se non ti chiudi la bocca e mangi bene. Michelle sei una bomba". Chiude il conto questo commento: "Capitano se c'è da pulire il ponte agli ordini".