Aurora Ramazzotti sotto accusa: "Ti hanno vista mentre..."

La più chiacchierata, la più criticata d’Italia e ora ha superato anche i confini nazionali. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ha appassionato tutti con la sua gravidanza l’anno scorso e che ora, invece, si mostra nella sua nuova avventura da mamma con il piccolo Cesare Augusto, avuto dalla relazione con Goffredo Cerza. Nei giorni scorsi l’influencer aveva fatto sapere di aver smesso di allattare il figlio, ricevendo subito una pioggia di critiche. A queste, la Ramazzotti ha risposto con ironia sui social, rivolgendosi al suo bambino: “Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più il latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più”. E le critiche sul suo modo di essere mamma sono arrivate fino in Svizzera, come ha fatto notare la diretta interessata, inscenando una nuova conversazione con il suo piccolo: “Con questo fatto del latte adattato al posto del latte materno abbiamo superato i confini del nostro Paese. Anche in Svizzera non va bene smettere di allattare”.

C’è un post in tedesco, infatti, che ha causato caos e che parla degli attacchi ad Aurora per il suo metodo d’allattamento. La Ramazzotti ha commentato così: “La verità è che non so cosa ci sia scritto nell’articolo, perché mia madre non mi ha insegnato il tedesco, non me la sono legata al dito per niente! Posso solo dedurre che abbiano riportato il fatto che ho smesso di dare a Cesare il mio latte dandogli il latte adattato”.

Così, da quando ha partorito, per Aurora Ramazzotti è un continuo dover spiegare tutte le scelte di svezzamento e cura del suo bambino, per ultima quella di passare al latte artificiale con il biberon: “Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno”. Poi, sempre, ha fatto questa constatazione: “A quanto pare è in atto una shitshorm”.