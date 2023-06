Elodie? Nuovo volto dei preservativi: la foto è pazzesca

21 giugno 2023 a

Elodie è stata scelta come nuovo volto dell'azienda di preservativi Durex. E la sua hit, "Strobo", diventerà la colonna sonora del nuovo spot. Come si legge nel comunicato stampa diffuso dall'azienda, l'artista realizzerà una serie di contenuti social nei quali racconterà di come, con la sua musica, lavori per aiutare le persone a sentirsi più vicine, libere e sicure di sé, affrontando così temi di grande attualità.

La cantante, in realtà, ha già iniziato a pubblicare su Instagram dei contenuti dedicati alla sua nuova collaborazione. E la risposta dei fan non si è fatta attendere. Tra i numerosi commenti, è apparso anche quello della collega Elisa, che non ha potuto trattenersi dal commentare lo scatto di Elodie.

"Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano", ha scritto la cantante a corredo di due scatti in cui indossa un costume super attillato, taggando alla fine Durex ed etichettando il post come adv, cioè come contenuto sponsorizzato. A commentare le foto super sexy della cantante è stata, tra gli altri, Elisa, che ha scritto: "Ma come possiamo fare qua?". Impazziti i fan. "Sei tu la causa del riscaldamento globale", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Mia moglie mi vuole lasciare perché penso solo a te". E ancora: "Elodie, dopo questa, non resisto...Sposami!".