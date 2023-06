Ilary Blasi, bikini in pizzo nero: trasparenze da urlo in piscina

27 giugno 2023 a

a

a

Per Ilary Blasi, dopo la fine dell'Isola dei famosi, sono ufficialmente iniziate le vacanze estive. Anche se per il momento la conduttrice sembra non essersi ancora spostata dai Roma. Nell'ultimo weekend, invece, come si è visto sui social, la presentatrice ha deciso di concedersi una giornata in piscina con la piccola Isabel, portando con lei anche le sue amichette.

Ilary Blasi? Che beffa: dopo l'Isola... le voci sul trionfo di Enrico Papi

Per la giornata in piscina, la Blasi ha puntato su un outfit total black. E in una storia Instagram si è immortalata solo a mezzo busto, mostrando un costume di pizzo nero con trasparenze sul décolleté. A intrattenere lei e sua figlia con le sue amichette per l'intera giornata sono stati gli scoubidou: si tratta di fili colorati da intrecciare, molto diffusi negli anni '90, ma popolari ancora oggi sia tra i grandi che tra i piccoli.

Con gli scoubidou, infatti, si possono realizzare portachiavi, braccialetti, collane. Ilary Blasi, dunque, ha deciso di portarli son sé in piscina per far divertire le bambine e anche per personalizzare il proprio look in modo originale. La conduttrice ha così insegnato alle piccole "l'arte di intrecciare" e ha documentato tutto sui social, facendo vedere anche i portachiavi realizzati al termine della giornata.